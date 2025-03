Pierre Ménès : La rupture à cause du Qatar !

Alexis Brunet

Il y a maintenant quelques années, Pierre Ménès suivait le PSG pour le journal L’Équipe. Le journaliste connaît donc très bien le club de la capitale, mais l’arrivée du Qatar l’en a un peu éloigné, alors qu’il était supporter. Le dernier moment où l'ancien chroniqueur s’était senti fan de Paris remonte à 2008, lorsque le champion de France a failli descendre en Ligue 2.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG est rentré dans une nouvelle ère. Le club de la capitale lutte avec les meilleurs d’Europe en Ligue des champions et peut attirer les plus grands joueurs du monde. Un quotidien qui tranche avec celui d’il y a plusieurs années à Paris.

« Quand le Qatar est arrivé à la tête du club… »

Le PSG n’a donc pas connu toute sa vie cette situation actuelle. Pierre Ménès est bien placé pour le savoir, lui qui était supporter du club de la capitale par le passé et qui couvrait son actualité pour le journal L’Équipe. Le journaliste a d’ailleurs déclaré dans une vidéo sur sa chaîne YouTube que l’arrivée du Qatar à Paris l’a un peu dégoûté et il a alors pris du recul. « Je suis un ancien supporter du PSG, le suivre au quotidien m'en a détourné quelque part. Quand tu suis un club et que tu écris dessus, tu notes les joueurs... soit tu es quelqu'un de malhonnête, soit forcément, tu mets une distance. Quand le Qatar est arrivé à la tête du club, j'ai eu l'impression quelque part que le club prenait son envol, et qu'il ne "m'appartenait plus". »

« Le seul moment où je me suis ressenti supporter du PSG… »

Pierre Ménès a donc peu à peu cessé de supporter le PSG. Toutefois, le journaliste garde certains souvenirs mémorables, comme lorsqu’Amara Diané avait sauvé le club de la capitale de la relégation, lors de la saison 2007-2008. « Ces dernières années, le seul moment où je me suis ressenti supporter du PSG, c'est quand il est passé à deux doigts de descendre en Ligue 2 et qu'il s'est sauvé à Sochaux grâce à un doublé d'Amara Diana, que j'avais connu à Reims. »