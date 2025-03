Mbappé : Le Real Madrid rêve d’un autre coup au PSG

Alexis Brunet

L’été dernier, le Real Madrid avait frappé un grand coup en arrachant Kylian Mbappé au PSG, dénouement d'un feuilleton qui aura duré plusieurs années. Mais le champion du monde n’est pas le seul joueur du PSG qui intéresse les dirigeants madrilènes. En effet, après le Français, la Casa Blanca souhaiterait s’offrir Vitinha, mais cela s’annonce très compliqué, voire impossible pour l'instant.

Cette saison, le PSG impressionne tout le monde en Europe. Contre Liverpool, les Parisiens ont frappé un grand coup et ils se sont imposés comme l’un des candidats les plus crédibles à la victoire finale en Ligue des champions. Luis Enrique peut compter sur un collectif très bien rôdé et complété par quelques individualités très fortes.

Vitinha fait le bonheur du PSG

Bien sûr, cette saison, Ousmane Dembélé est enfin devenu le véritable leader de l’attaque du PSG et le club de la capitale se repose souvent sur l’efficacité du Français. Mais en plus de ce dernier, Luis Enrique peut également compter sur Vitinha. Le milieu de terrain portugais semble tout savoir faire, que cela soit ratisser les ballons, contrôler le jeu de son équipe ou bien même inscrire quelques buts.

Le Real Madrid apprécie beaucoup Vitinha

Forcément, la très bonne forme de Vitinha a attiré l’œil de grosses écuries, qui aimeraient bien le faire venir l’été prochain. D’après les informations du journal espagnol AS, c’est notamment le cas du Real Madrid, qui, après Kylian Mbappé, aimerait de nouveau piocher au PSG. Toutefois, les dirigeants madrilènes savent que cela sera très compliqué, voire impossible, et ils auraient donc une autre piste qui se nomme Martín Zubimendi. Affaire à suivre…