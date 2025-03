Mercato - PSG : Le départ d’une star annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa performance XXL de mardi dernier sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est-il assuré de continuer l'aventure au PSG la saison prochaine ? Laure Boulleau a évoqué le sujet en direct sur Canal + dimanche soir, et l'ancienne joueuse professionnelle estime que ce feuilleton est encore loin d'être réglé dans l'esprit des dirigeants du PSG.

Gianluigi Donnarumma a été, sans conteste, le grand artisan de la qualification du PSG sur la pelouse de Liverpool la semaine dernière en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un match référence, qui semblait avoir réglé la question de l'avenir du gardien italien, dont le contrat court jusqu'en 2026 avec le PSG et qui semble menacé par l'intérêt que portent ses dirigeants à Lucas Chevalier. Mais qu'en est-il vraiment ?

« Ça ne change pas grand-chose »

En direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau a jeté un froid sur l'avenir de Donnarumma au PSG malgré son grand match à Liverpool : « Moi je pense que ça ne change pas grand-chose par rapport aux idées concernant le poste de gardien. Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique est en train de s’inscrire dans la durée, on sent que c’est vraiment l’architecte de l’équipe et il a en plus une popularité qui devient monstrueuse. Je reste persuadé que ce n’est pas un gardien adapté au style de jeu de Luis Enrique », estime l'ancienne joueuse du PSG.

« Ça ne change pas le style du gardien qu’il est »

« Après je suis très content qu’il ait fait un bon match car il s’était fait découper, à un moment ça fait du bien pour sa confiance, mais ça change pas le style du gardien qu’il est », poursuit Laure Boulleau.