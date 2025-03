Du niveau de Zidane et Deschamps, l’OM veut le recruter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a eu l’opportunité d’entraîner l’OM pendant quelques saisons. C’est en octobre 2016 que le Français débarque sur la Canebière à la suite du rachat du club phocéen par Frank McCourt. Un recrutement sur lequel est revenu Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM à l’époque et à l’origine de l’arrivée de Garcia.

En 2016, avec le rachat par Frank McCourt, l’OM passait dans une autre sphère. Et forcément, cela s’est accompagné de différents changements. Ça a été le cas sur le banc de touche avec la nomination de Rudi Garcia comme entraîneur. Aujourd’hui sélectionneur de la Belgique, le Français avait alors pris place sur le banc de l’OM, après avoir fait bonne impression auprès de Jacques-Henri Eyraud.

« Voilà un homme bien dans le football »

Pour Carré, l’ex-président de l’OM est d’ailleurs revenu sur ce recrutement de Rudi Garcia. Faisant notamment un parallèle avec Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Jacques-Henri Eyraud a confié : « Voilà un homme bien dans le football, qui mérite beaucoup de reconnaissance. Je ne sais pas à part Didier Deschamps et Zinedine Zidane quel entraîneur français a ce palmarès et ces résultats ».

« Je suis heureux de l’avoir recruté »

« C’est pour ça que je l’ai voulu. C’est lui qui nous a emmenés en finale de Ligue Europa. C’est quelqu’un de bien. Je suis heureux de l’avoir recruté et d’être resté en contact avec lui », a ensuite conclu Eyraud à propos de Rudi Garcia.