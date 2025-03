PSG - OM : Le troll ultime sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Le déplacement de l’Olympique de Marseille ne s’est pas avéré fructueux à Paris. Dans la capitale, les joueurs marseillais n’ont pas pu mettre un terme à la bonne dynamique des hommes de Luis Enrique qui, après s’être offerts Liverpool en Ligue des champions, ont dégoûté leurs rivaux de l’OM. 19 points séparent les deux clubs au classement de Ligue 1, de quoi inspirer le PSG pour un petit troll sur les réseaux sociaux.

Comme en octobre dernier à l’Orange Vélodrome pour la première manche de cette saison 2024/2025 en Ligue 1 (3-0), le PSG en a encore passé trois à l’OM. Cette fois-ci, ce fut au Parc des princes que le groupe sublimé par Luis Enrique ces dernières semaines, s’est offert les hommes de Roberto De Zerbi. Dimanche, grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé, de Nuno Mendes et un contre son camp de Pol Lirola, le PSG a signé une semaine parfaite (3-1 et but d’Amine Gouiri pour l’OM).

Victoire 3-1 contre l’ennemi historique marseillais

En effet, après avoir vaincu Liverpool sur la mythique pelouse d’Anfield mardi dernier en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (1-0 et 4-1 après tirs au but), le Paris Saint-Germain a conservé son invincibilité contre l’Olympique de Marseille. Outre ce succès toujours important au vu de la rivalité historique entre les deux clubs phares du football français, le PSG a un peu plus creusé son avance sur son dauphin marseillais au classement de Ligue 1.

« +19 » : Avec le maillot de Kang-In Lee, le vestiaire du PSG se moque de l’OM !

De par cette victoire signée devant un Parc des princes bouillant dès l’avant-match avec le show du rappeur SDM, le PSG compte désormais 19 points d’avance sur l’OM (68 points et 49 points). Dans les vestiaires du Parc, les joueurs de Luis Enrique ont posé avec le maillot de Kang-In Lee floqué de son numéro 19 afin de signifier l’écart abyssal du point de vue comptable avec l’Olympique de Marseille. La photo a été publiée sur le compte X du Paris Saint-Germain avec la mention « +19 ». Ça flex au PSG.