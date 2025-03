Polémique avec Rabiot : La réponse d'un joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Accueilli froidement par certains ultras du Paris Saint-Germain dimanche soir lors du Classique contre son OM, Adrien Rabiot a témoigné de vives insultes envers lui-même et sa mère Véronique. Des propos qui ne resteront pas impunis d'après les discours des deux principales victimes. Néanmoins, malgré le ressentiment de Rabiot envers Nasser Al-Khelaïfi, il a tout de même débarqué à Clairefontaine avec un joueur du PSG.

« La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ». Voici les messages rédigés par des supporters du PSG sur différentes banderoles déployées au Parc des princes dimanche soir pour la réception de l'OM... et d'Adrien Rabiot ! Le milieu de terrain de 29 ans formé au Paris Saint-Germain, qui a rejoint l'Olympique de Marseille en septembre, a été reçu avec ces déclarations haineuses envers sa personne et sa mère.

PSG - OM : Rabiot insulté, Pierre Ménès répond avec une punchline !

Rabiot s'en prend à Al-Khelaïfi après les banderoles des supporters du PSG !

Véronique Rabiot a assuré au micro de France Info ce lundi qu'elle porterait plainte avant de s'indigner du manque de réaction du gouvernement d'Emmanuel Macron et de la non interruption de la rencontre par l'arbitre central Clément Turpin qui s'est au passage soldée par une victoire du PSG sur le score de 3 buts à 1. Par le biais d'une Story Instagram, Adrien Rabiot a vidé son sac. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (ndlr Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».

Rabiot et Barcola arrivent côte à côte à Clairefontaine

En pleine tempête, le président Nasser Al-Khelaïfi n'a pas répondu aux accusations d'Adrien Rabiot. Cependant, l'international français a débarqué à Clairefontaine ce lundi après-midi accompagné de Bradley Barcola, ennemi d'un soir et coéquipier pour le reste de la semaine en cette trêve internationale en équipe de France.