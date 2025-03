Cyclisme : Le sacrifice d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

S’il n’a pas été en mesure de lever les bras sur Paris-Nice, s’avérant un peu juste lorsque la gagne se jouait, Julian Alaphilippe n’a pas pour autant manqué d’imposer sa marque et son sens du collectif sur sa nouvelle équipe Tudor Cycling, à l’image de son travail grandiose pour Michael Storer lors de la 7ème étape. Une équipe qui saura le lui rendre lorsque l’heure sera venue.

Arrivé depuis quelques semaines au sein de l’équipe Tudor Cycling, Julian Alaphilippe n’a pas tardé à montrer son sens de la course et aussi son indéniable capacité à donner et se mettre au service du collectif. A l’occasion de la septième étape de Paris-Nice, le double champion du monde, échappé avec son coéquipier Michael Storer, s’est littéralement mis à la planche pour favoriser sa victoire.

« Sans Julian, je n’avais aucune chance d’y arriver »

Après l’arrivée, le vainqueur de l’étape n’a pas manqué de souligner le sacrifice du champion tricolore qu’il a chaleureusement remercié devant les micros : « Ce n’est pas tous les jours qu’on a un double champion du monde qui roule pour vous dans l'échappée. J'étais super, super motivé aujourd’hui. Je pense que Julian est quelqu'un qui ressent vraiment la course. Il a su qu'il y avait une belle opportunité avec un bon groupe. Sans Julian, je n'avais aucune chance d'y arriver. Le plan était que seul Julian aille dans l’échappée. Moi, je courais juste au feeling. J’ai simplement suivi. On n'était même pas censés suivre la première attaque. C'est super agréable de gagner. J'aurais juste aimé qu'il ne fasse pas aussi froid aujourd’hui. C’est une journée incroyable ».

Il aura un groupe à fond derrière lui lorsque la grande victoire se jouera

Si le Français n’a pas gagné comme il l’aurait espéré sur Paris-Nice, s’avérant un tout petit peu juste lorsque la victoire s’est jouée, il a déjà posé sa marque sur l’équipe Tudor Cycling avec son sens du collectif qui ne manquera pas d’inspirer l’ensemble de ses équipiers. Et nul doute que ces derniers, à l’image de Michael Storer, sauront lui rendre au centuple lorsqu’il aura la capacité physique de jouer une grande victoire, ce qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, que ce soit sur les classiques flandriennes ou ardennaises. Trop court pour jouer la gagne en homme à homme face à des coureurs comme Pogacar, Van der Poel ou Evenepoel, Alaphilippe pourra compter sur un groupe prêt à tout donner.