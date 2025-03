OM - Projet McCourt : Deux renforts XXL annoncés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM où il a dirigé le centre de formation avant d'entraîner brièvement l'équipe première en 2021, Nasser Larguet livre son regard sur l'évolution du projet McCourt. Et il estime que la direction a fait d'excellents choix en signant ces derniers mois Medhi Benatia en tant que directeur sportif ainsi que Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur.

Entraîneur intérimaire de l'OM pendant un mois juste avant la nomination de Jorge Sampaoli en mars 2021, Nasser Larguet a gardé un oeil attentif sur l'évolution du projet McCourt en coulisses. Et dans un entretien accordé à Foot Mercato, il se confie sur l'état actuel de l'OM, avec les bons résultats et les arrivées ces derniers mois de Medhi Benatia (directeur sportif) et Roberto De Zerbi (entraîneur) qui ont changé le visage du club.

Larguet valide Benatia et De Zerbi

« Je continue à suivre les clubs par lesquels je suis passé, que ce soit Rouen, Cannes, Le Havre, Strasbourg et bien sûr Marseille, où j’ai passé les trois années avec l’intérim avec l’équipe première. Ça a été vraiment une très, très belle expérience. Je les suis toujours. Je trouve que là, à mon avis, ils ont trouvé la vitesse de croisière avec De Zerbi, avec l’arrivée de Benatia pour épauler Pablo Longoria », confie l'ancien directeur du centre de formation de l'OM.

« S'ils s’inscrivent dans la durée... »

« Je pense que s’ils s’inscrivent dans la durée, je pense qu’il y a matière d’avoir un plan pour une grande équipe qui l’est aujourd’hui, parce qu’elle est deuxième, même si elle a perdu contre le Paris Saint-Germain. On a vu vraiment un très bon match de football où Marseille a posé des difficultés au Paris Saint-Germain. Mais comme on sait que le Paris Saint-Germain aujourd’hui, ils surfent sur un nuage, donc c’était difficile de les battre, mais l’OM, je pense qu’elle est dans la bonne dynamique avec De Zerbi, avec l’arrivée de Benatia et Pablo Longoria », poursuit Nasser Larguet.