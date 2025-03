EXCLU - Mercato : Ça s’active déjà en coulisses pour Kingsley Coman

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A 28 ans, Kingsley Coman (Bayern Munich) souhaite donner une autre direction à sa carrière déjà pleine de trophées. Et selon nos sources, cela s’active déjà fortement en coulisses pour sa signature lors du prochain mercato.

La dixième saison de Kingsley Coman au Bayern Munich sera très certainement la dernière. En Bavière, il ne fait plus l’ombre d’un doute que le Français va partir cet été. Le joueur et le club munichois partagent la même envie. Et après avoir gagné 8 Bundesliga, 3 coupes d’Allemagne et une Ligue des Champions (2020), Kingsley Coman peut difficilement rougir de son aventure au Bayern.

EXCLU - Mercato - PSG : La vérité sur le dossier Kimmich ! https://t.co/FCgoKCddDo pic.twitter.com/vCLRgISl4U — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) March 7, 2025

Coman regarde en Arabie Saoudite

Il y a un mois, les informations de Sky Sport évoquaient une envie de départ de Kingsley Coman et une arrivée probable en Arabie Saoudite. Selon nos sources, c’est effectivement la piste la plus chaude du moment. Avec un salaire XXL estimé à 17 millions d’euros par saison, Coman peut difficilement trouver ce niveau de rémunération en Europe. Tenté par l’aventure saoudienne, le Français a donné le feu vert à ses représentants pour ouvrir des discussions en ce sens.

Le Bayern Munich a planifié son départ

Pour le Bayern Munich, le départ de Kingsley Coman fait partie de la feuille de route estivale. L’économie de son salaire est un objectif pour les dirigeants munichois, qui envisagent de frapper un gros coup cet été avec l’arrivée d’un nouvel atout offensif de grande ampleur. L’envie de faire venir Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) est immense mais ce dossier ne pourra se faire que si Coman s’en va.