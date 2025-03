PSG : C’est confirmé, une star négocie son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat avec Liverpool, Virgil van Dijk a été aperçu en grande discussion avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi après la double confrontation face au PSG en Ligue des champions. De quoi attiser les rumeurs d’une éventuelle arrivée à Paris l’été prochain, et des discussions en ce sens seraient bel et bien en cours.

Une scène qui a beaucoup fait parler. Tout juste éliminé par le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Virgil van Dijk s’est entretenu pendant plusieurs minutes avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dans les couloirs d’Anfield. Suffisant pour alimenter les rumeurs d’une signature à Paris cet été, l’international néerlandais étant toujours en fin de contrat avec Liverpool.

Van Dijk au PSG, c’est confirmé ?

Et selon ParisTeam, voir Virgil van Dijk s’engager avec le PSG serait bel et bien une possibilité. Le défenseur âgé de 33 ans serait en discussion avec le club de la capitale dans l’optique d’une arrivée à la fin de son contrat. Le capitaine de Liverpool serait intéressé même si on ne serait qu’au début des négociations.

Rien du tout entre Van Dijk et le PSG

Toutefois, les informations liant Virgil van Dijk ont été fermement démenties par Foot Mercato et le journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais. Il n’y aurait absolument aucun contact entre le Néerlandais et le PSG et leur discussion dans les entrailles d’Anfield aurait porté uniquement sur la double confrontation entre le club de la capitale et Liverpool.