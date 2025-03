Discussion avec une star : La réponse du PSG annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fin de la rumeur Virgil Van Dijk. Ce mardi, plusieurs médias annoncent que le défenseur néerlandais de Liverpool ne figure pas dans le viseur du PSG, malgré sa discussion avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Pas sûr que le club parisien veuille attirer un joueur à vocation défensive lors du prochain mercato estival.

Après le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool, Virgil Van Dijk n’est pas directement entré dans son vestiaire. Les caméras présentes dans les couloirs d’Anfield l’ont surpris en train de discuter avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Il n’en fallait pas plus pour lancer la machine à rumeurs.

La vérité éclate sur la piste Van Dijk

Alors que Van Dijk aurait des envies d’ailleurs, certains ont imaginé les protagonistes discuter d’une possible arrivée au PSG l’été dernier. Mais selon les informations du journaliste Julien Laurens et de Foot Mercato, les trois hommes n’ont discuté que du match. Mais en ce qui concerne un possible transfert, il n’existe aucun lien entre Van Dijk et le club parisien.

Aucune recrue n'est attendue ?

Le PSG estime que le secteur est suffisamment pourvu et qu’il n’est pas question, pour l’instant, d’imaginer un nouveau défenseur central dans la capitale. Une information qui vient, par la même occasion, jeter un froid sur le dossier Ibrahima Konaté (Liverpool), bien ciblé par Luis Campos.