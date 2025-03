«Bientôt officiel…» : Cette bombe lâchée en direct qui va tout changer au PSG !

La rédaction

Le départ du PSG du Parc des Princes semble inévitable, comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Selon Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, la nouvelle sera bientôt officielle et Massy serait le site privilégié, mais Poissy et Montigny-le-Bretonneux restent en lice. Le club, qui évolue au Parc depuis 1974, prépare ainsi un nouveau chapitre de son histoire.

Ce n’est plus un secret pour personne : le PSG veut quitter le Parc des Princes. Une décision quasi officielle, comme l’avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi sur les ondes de RMC :

«Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade.»

Un départ «bientôt officiel»

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, est revenu sur ce départ et a lâché quelques informations :

«Certains ont parlé de Ris-Orangis, c’est totalement faux. Il n’y a pas de stade prévu là-bas. Ce ne sont que des mensonges. Par contre, le site de Massy a repris du poids ces derniers jours. Mais il y a aussi la possibilité de deux autres sites qui avancent. Massy a un peu d’avance, mais les deux autres projets ne sont pas abandonnés. L’un d’eux est situé près du Campus, vers Poissy. L’autre, dont le nom est déjà sorti, est Montigny-le-Bretonneux. Ce qui est officieux mais bientôt officiel, c’est qu’ils vont quitter le Parc des Princes.»

Le PSG devrait donc logiquement quitter le stade dans lequel il évolue depuis 1974, reste encore à savoir quelle ville accueillera le nouveau stade du PSG. Une nouvelle difficile à accepter pour Jérôme Rothen, qui y a joué pendant six ans, de 2004 à 2010 :

«Moi ça me fait mal au cœur. Je suis né à trois kilomètres du Parc des Princes. J’y suis allé à l’âge de 4 ans. J’ai eu la chance d’y jouer pendant six ans avec le PSG. Aujourd’hui c’est un frein pour l’épanouissement pour tous les supporters. Le Parc c’était l’attachement à Paris.»