150M€ - PSG : Pierre Ménès annonce un coup historique !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est attaché les services de Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et de Désiré Doué. Alors que le club emmené par Luis Enrique excelle ces derniers mois, Pierre Ménès voit cette équipe réaliser la plus belle saison de son histoire.

Après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a refusé de recruter une nouvelle superstar. En effet, le club de la capitale a préféré renforcer toutes ses lignes en s'offrant les services de Matvey Safonov dans les buts, de Willian Pacho en défense centrale, de Joao Neves au milieu de terrain et de Désiré Doué en attaque.

Le PSG a lâché 150M€ pour Doué, Pacho et Neves

Alors que le PSG marche sur l'eau depuis le début de l'année 2025, Pierre Ménès a affirmé qu'il peut réaliser la meilleure saison de son histoire. « C'est vrai que je me suis longtemps profondément ennuyé avec le PSG de Luis Enrique. Ce jeu de possession stérile m'ennuyait, et c'est vrai que depuis le match à Salzbourg en Ligue des Champions, il y a eu un vrai déclic dans la saison du PSG, et on a pratiquement un des meilleurs PSG de l'histoire », a déclaré le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.

«La plus belle saison de l'histoire du PSG»

« Effectivement, sur le papier, il y a eu des joueurs bien plus prestigieux. Cela ne veut pas dire que l'équipe du PSG aujourd'hui est composée de jeunes inconnus, loin de là. Je rappelle que Joao Neves a couté 60M€, Desiré Doué en a couté 50, et Pacho 40 (soit 150M€ au total). Quand tu mets ces sommes-là sur des joueurs, encore heureux qu'il y a un retour sur investissement avec des joueurs de ce niveau-là, mais c'est vrai que depuis ce match à Salzbourg, je reprend plaisir à voir les matchs du PSG. (...) Cette saison n'est pas finie, ce sera peut-être la plus belle de l'histoire du club », a estimé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot. Reste à savoir si le PSG remportera sa toute première Ligue des Champions cette année.