Mercato : Une star discute avec le PSG, son transfert est acté !

Virgil Van Dijk devrait quitter Liverpool cet été après sept saisons au club. Sous contrat jusqu’en 2025, il n’a pas entamé de discussions pour une prolongation. Le PSG s’intéresse à lui et a échangé avec le joueur, sans débuter de négociations formelles. Cependant, la concurrence d’Al Hilal, qui lui propose un contrat de 20 M€ nets, complique le dossier.

Après plus de sept années passées à Liverpool et à 33 ans, Virgil Van Dijk devrait bel et bien quitter les Reds à la fin de la saison, selon les informations de Sky Sports. Si le défenseur néerlandais dispose de nombreuses propositions, son choix n’est pas encore fait quant à sa future destination. Rappelons que le joueur est sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2025 et qu’aucune discussion pour une prolongation ne serait engagée.

Van Dijk au PSG ?

L’une des possibilités pour Virgil Van Dijk serait évidemment le PSG, toujours selon Sky Sport. Des rumeurs circulent quant à une arrivée dans la capitale et ont pris de l'ampleur après son échange à Anfield avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Les dirigeants du PSG ont pris la température auprès du défenseur, qui s'est dit disponible sur le marché pour l’été prochain. Si aucune négociation avec le PSG n'est en cours, Van Dijk pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet été.

Une offre d’Arabie saoudite

Mais le PSG doit faire face à une sérieuse concurrence, notamment en provenance d’Arabie saoudite. Selon L’Équipe, Al-Hilal, l’ancien club de Neymar, serait fortement intéressé par l’arrivée du roc néerlandais et aurait même déjà formulé une première offre de 20 M€ nets.