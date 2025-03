Retraite de Benzema : La bombe de la presse espagnole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 37 ans, Karim Benzema vit ses dernières émotions sur un terrain de football, dans un pays qui l'a très vite adopté, à savoir l'Arabie Saoudite. Mais à en croire la presse espagnole, l'attaquant français pourrait rapidement reprendre le chemin de Madrid. Au moment de son départ, le joueur aurait négocié un projet de reconversion au sein de la Casa Blanca.

Présent en Arabie Saoudite depuis 2023, Karim Benzema a conservé une bonne relation avec Florentino Perez. A en croire la presse espagnole, les deux hommes se respectent et n’ont jamais fermé la porte à une nouvelle collaboration. Une chose est sûre, ce ne sera pas en tant que joueur que Benzema retournera au Real Madrid.

Un retour au Real Madrid prévu ?

Âgé de 37 ans, l’ancien international tricolore est bien parti pour terminer sa carrière à Al-Ittihad, dont il est lié jusqu’en 2026. Mais selon les informations de Relevo, il est très probable que Benzema rejoigne le Real Madrid une fois sa carrière terminée.

Il avait vendu la mèche

Il y a quelques mois, le joueur avait déjà évoqué cette éventualité. « Pourquoi pas ? Pour le moment, je suis à Djeddah et je me porte bien. Le moment viendra où je pourrai voir comment va la vie et je suis sûr que je serai à nouveau proche de Madrid » avait déclaré Benzema. Cela semble donc se confirmer.