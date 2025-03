Ramadan : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ce mois de mars, les joueurs à confession musulmanes sont entrés dans l’annuelle période de ramadan. Un jeûne qui les oblige à s’hydrater et se nourrir au coucher du soleil et donc éventuellement en plein match. Des interruptions peuvent avoir lieu en Europe, mais pas sur les terrains français en raison d’une règle de la FFF. De quoi engendrer certaines polémiques qui ont le don d’irriter tout particulièrement Pierre Ménès.

Le samedi 15 mars dernier, le SCO d’Angers recevait l’AS Monaco dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Une rencontre remportée par les visiteurs monégasques sur le score de 2 buts à 0, mais l’essentiel fut ailleurs. Ou du moins, une polémique a pris forme pour une tout autre raison que l’issue du match qui s’est disputé en pleine période du ramadan.

Le sujet du ramadan revient une année de plus sur la table et agite la scène politique

Certains joueurs à confession musulmane ont profité de la blessure d’Himad Abdelli afin de rompre le jeûne. Ce qu’interdit le règlement de la Fédération française de football contrairement à d’autres membres du top 5 européen. Une interruption qui a fait réagir et notamment le chef des députés du parti Les Républicains : Laurent Wauquiez sur X. « Match de foot interrompu à cause du ramadan : inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité ».

«Qui ça dérange quand il y a une coupure que le mec aille manger deux dattes ? On fait bien des coupures chaleur en été»

Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s’est fait entendre en incitant tout le monde à arrêter de faire des histoires autour du ramadan et de la coupure du jeûne en tournant tout cela au ridicule. En effet, de par les conditions climatiques, les matchs peuvent être interrompus en cas de fortes vagues de chaleur. De quoi permettre à l’ancien consultant de Canal+ de faire un parallèle direct.

« On est quand même dans un truc de dingue : l’UEFA autorise la rupture du jeûne(…) mais on ne peut pas le faire en championnat. Il faut arrêter de vouloir communiquer sur tout. Franchement, qui ça dérange quand il y a une coupure que le mec aille manger deux dattes, manger une barre protéinée ou boire un coup ? On fait bien des coupures chaleur en été. Pourquoi faire tout un pataquès, tout un discours là-dessus, Laissons les mecs. C’est fatigant tous ces problèmes ».