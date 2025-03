Pascal Praud : La lourde accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la polémique enfle depuis l'arrêt du match entre Angers et Monaco pour permettre à certains joueurs de rompre le jeûne du ramadan, Pascal Praud a évoqué le sujet, accusant Himad Abdelli d'avoir fait semblant d'être blessé. Une lourde accusation à l'encontre du joueur du SCO.

Samedi, l'AS Monaco s'est déplacée sur la pelouse d'Angers et s'est imposée 2 buts à 0. Mais ce n'est pas le résultat qui a été le plus commenté. La rencontre ayant eu lieu à 19h, soit juste avant la rupture du jeûne du ramadan, une pause a été accordée aux joueurs après la blessure d'Himad Abdelli, lui permettant ainsi, tout comme à Zinedine Ferhat, Yassin Belkhdim et Carlens Arcus, ainsi que le Monégasque Al-Musrati, de rompre le jeûne. Et Pascal Praud l'accuse d'avoir simulé cette blessure afin de pouvoir boire et manger.

Abdelli accusé par Pascal Praud

« Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer », lance le journaliste au micro de CNews, avant de poursuivre.

« Il y a suspicion de fausse blessure provoquée par un joueur angevin pour arrêter le match afin de permettre la rupture du ramadan. Si c’est le cas, le joueur aurait dû être expulsé et le score du match doit être remis en cause. Tout a été organisé avec la complicité avec l’aval des délégués », ajoute Pascal Praud.