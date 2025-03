PSG : Un projet de folie à 1 milliard est annoncé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les discussions avec la Mairie de Paris sont au point mort pour le rachat du Parc des Princes, le PSG envisage de construire un nouveau stade en région parisienne. Daniel Riolo confirme que deux sites se détachent pour ce grand projet qui pourrait bien couter 1 milliard d’euros.

Depuis plusieurs mois, les négociations pour le rachat du Parc des Princes entre le PSG et la Mairie de Paris sont au point mort. Par conséquent, le club de la capitale envisage de construire un nouveau stade en région parisienne. Plusieurs options ont été étudiées, mais Daniel Riolo, qui évoque un projet à 1 milliard d'euros, assure que deux sites sont désormais en course.

Riolo lâche ses infos sur le stade du PSG

« Aulnay sous Bois c’est non. La construction d’un stade, ça ne dépendra pas que du PSG, l’Etat est obligé de mettre son nez dedans, la collectivité publique doit mettre son nez dedans. C’est un investissement à plus d’un milliard, c’est quelque chose d’assez colossale, tout ce que ça va drainer autour. Aulnay part avec un handicap majeur, au-delà du fait d’être arrivé tard, c’est une sorte de principe qui dit qu’on ne va pas avoir 2 stades aussi grands à 10km d’écart. Stade de Frace et à côté le stade du PSG, on estimerait dans d’autres régions d’Ile de France qu’il y aurait comme une injustice en terme de répartition de richesse. Aulnay part de très loin, il y a 2 dossiers qui sont réellement concurrents », révèle-t-il au micro de l'After Foot, avant d'en dire plus à ce sujet.

«Ris Orangis tient la corde»

« Ris Orangis tient la corde. Ils n’ont pas de problèmes, comme Saint-Quentin, de maires qui sont contre ou de terres agricoles où tu vas avoir des recours des écolos, où tu vas avoir des choses qui vont retarder le projet. Ris Orangis a 3 fois plus de terres que va avoir Saint-Quentin. La guerre est évidemment politique. Pécresse est pour Saint-Quentin. Le politique a toujours son mot à dire. Pécresse a même essayé de dire laissez nous gagner en compensation sur le dossier de Ris on va vous filer un projet de développement de structures lié à l’intelligence artificielle. Ris n’a pas voulu signer et croit en son projet », ajoute Daniel Riolo.