Incendie, violences… Scènes de chaos surréalistes en Ligue 1

Ce dimanche, le stade de la Mosson a été le théâtre de graves violences lors du match entre Montpellier et l'AS Saint-Étienne, entraînant l'arrêt de la rencontre à la 57e minute. Des fumigènes ont provoqué un incendie. Le Préfet de l'Hérault, qui a décidé l’arrêt du match, a fermement condamné ces incidents.

Le stade de la Mosson a été le théâtre de nouvelles violences avec des supporters ce dimanche après-midi, allant jusqu’à provoquer l’arrêt du match entre Montpellier et l’AS Saint-Étienne. Dès la 57e minute, après le deuxième but des Verts, la rencontre a été suspendue en raison de troubles dans les tribunes. Des jets de fumigènes depuis le kop montpelliérain ont provoqué un début d’incendie, obligeant l’arbitre François Letexier à renvoyer les joueurs aux vestiaires.

Un stadier serait grièvement blessé

Alors qu’un stadier aurait été grièvement blessé selon DAZN, le match a finalement été interrompu sur décision de la préfecture. Les pompiers et CRS ont dû être appelés pour calmer la situation.

Le Préfet de l’Hérault « condamne avec la plus grande fermeté les faits »

« Je condamne avec la plus grande fermeté les faits qui se déroulent au stade de la Mosson ce soir, malgré les mesures prises avant le match et notamment l’interdiction de la venue des supporters de Saint-Etienne. J’ai demandé l’arrêt du match et l’évacuation de La Tribune étang de Thau », a fait savoir dans un communiqué le Préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauch.