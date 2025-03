Grosse signature au PSG : Un attaquant négocie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable au sein du secteur offensif du PSG seulement un an et demi après son arrivée, Bradley Barcola attire l’œil du côté de l’Arabie Saoudite selon les révélations exclusives du 10 Sport. Mais le PSG, bien décidé à conserver son attaquant, s’active déjà pour lui faire signer une prolongation de contrat.

Avec 18 buts et 22 passes décisives au compteur en 43 matchs disputés depuis le début de la saison avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) confirme sa grosse montée en puissance. Recruté en provenance de l’OL pour 50M€ à l’été 2023, l’attaquant français s’est rendu indispensable dans l’effectif de Luis Enrique, et le PSG se retrouve donc menacé sur le marché avec Barcola.

L’Arabie Saoudite à fond sur Barcola

Selon les révélations exclusives du 10 Sport, un club d’Arabie Saoudite (dont le nom n’a pas filtré) en pince pour Bradley Barcola et envisage de déloger l’attaquant du PSG, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028. Et la situation contractuelle pourrait justement évoluer pour l’ancien crack de l’OL.

Le PSG négocie une prolongation

Toujours selon les informations du 10 Sport, le PSG ne compte pas se laisser faire dans ce dossier et envisage d’ailleurs de prolonger au plus vite le contrat de Bradley Barcola. Les négociations ont débuté de la part de ses représentants, et d’autres rendez-vous sont d’ailleurs prévus prochainement avec le PSG pour avancer sur cette signature de prolongation.