Kylian Mbappé : Le secret bien gardé sur son transfert au PSG !

A l’été 2017, le PSG réalisait un mercato historique. Après avoir lâché 222M€ pour s’offrir les services de Neymar, c’est Kylian Mbappé qui rejoignait le club de la capitale. Un transfert du crack français qu’il faut en partie mettre à l’actif de Luis Ferrer. L’ancien recruteur du PSG a été important dans la signature de Mbappé, mais voilà qu’il ne veut pas trop en dire sur cette opération.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. L’été dernier, le Français avait décidé que le bon moment était enfin venu pour réaliser son rêve et signer ainsi avec la Casa Blanca. Le début d’un nouveau chapitre, mais aussi la fin de celui avec le PSG. Mbappé sera resté 7 saisons en tout avec le club de la capitale, avec qui ça s’est d’ailleurs mal terminé. Il n’empêche que Paris avait mis les petits plats dans les grands en 2017 pour recruter le crack français, lâchant alors 180M€ pour le faire venir de Monaco.

« C’est un peu comme un secret professionnel »

L’argent du Qatar a alors fait la différence pour le transfert de Kylian Mbappé au PSG. Mais pas seulement… Il a aussi fallu convaincre le joueur et c’est là que Luis Ferrer, ancien recruteur parisien, aurait joué un grand rôle. Pour Offside, celui-ci a d’ailleurs été interrogé sur ce transfert de Mbappé, une opération à propos de laquelle Luis Ferrer préfère toutefois garder un certain secret : « Effectivement, j’ai eu la chance, c’était pour moi quelque chose d’exceptionnel. On l’a ciblé parce qu’on voyait déjà ce qui allait arriver. C’est pour ça qu’il y a le transfert en 2017, c’était clair qu’il allait faire la Coupe du monde. Mais par rapport au juridique, oui c’était quelque chose… Il y a eu des choses énormes, beaucoup de points, mais malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails. C’est un peu comme un secret professionnel. Même si je ne suis plus au PSG, je dois respecter ».

« Je sonnais à la porte des Mbappé avec les croissants »

A propos de ce transfert de Kylian Mbappé au PSG, Luis Ferrer avait d’ailleurs notamment déjà fait savoir par le passé concernant son rôle : « J’étais souvent à Monaco lors de l’été 2017 ? Au départ, je faisais des allers-retours très fréquents. Mais un soir je suis rentré à Paris à 22h30. À mon arrivée, j’ai appelé Antero pour faire le point et il s’est étonné que je ne sois pas resté dans le Sud. Le lendemain, à 6 heures je prenais le premier vol. Deux heures plus tard, je sonnais à la porte des Mbappé avec les croissants ».