Mbappé, un coup historique est annoncé en France

Avec 48 buts en équipe de France, Kylian Mbappé n'est plus qu'à neuf longueurs de la marque d'Olivier Giroud (57 buts). Et pour l'attaquant du Los Angeles FC, ce n'est plus qu'une question avant qu'il ne soit détrôné. Le joueur, qui sera honoré avant le coup d'envoi de la rencontre face à la Croatie, ne se fait plus d'illusion.

En marge du quart de finale retour de Ligue des Nations entre la France et la Croatie ce dimanche, un hommage sera rendu à Olivier Giroud. Retraité depuis la fin du dernier Euro, l’attaquant du Los Angeles FC va traverser à l’Atlantique pour partager ce moment, au Stade de France, au côté de sa famille.

L'émotion de Giroud avant ses adieux

« C’est que du bonheur. Ce sont des moments de joie. Il y aura énormément de nostalgie, mais ce sont des moments que je suis fier de faire vivre à mes proches, ma famille, mes amis qui sont montés de Grenoble. Avoir tous mes proches autour de moi. Et mes enfants bien sûr avec lesquels je serai sur le terrain. Ça fera de beaux souvenirs » a confié Olivier Giroud lors d’un entretien accordé à Mohamed Bouhafsi sur RTL

Un record plus que jamais provisoire ?

En près de treize ans, Giroud aura connu 137 sélections et inscrit 57 buts, un record. « C’est un bilan que je n’aurais jamais pu espérer au début de ma carrière. Encore une fois, j’y suis allé étape par étape. Si on m’avait dit ça au début, en 2011, je n’aurais certainement pas cru à ce destin en Bleu. C’est une belle histoire, et je suis heureux de pouvoir la fermer avec mes enfants » a-t-il lâché. Mais l’attaquant ne se fait pas d’illusion. Selon lui, ce record sera vite battu par Kylian Mbappé, qui n’a eu besoin que de sept ans pour claquer 48 buts : « Giroud a parlé de son hommage. Et il dit ça à la fin : C’est un beau record, même si je pense que Kylian Mbappé, dans pas longtemps, le battra ».