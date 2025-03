Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo a dénoncé une supercherie sur X. Lors d’une prise de parole sur l’After Foot concernant le ramadan et la rupture du jeûne en plein match samedi dernier entre Angers et Monaco, l’éditorialiste de RMC a tenu des propos malicieusement découpés par un internaute sur X. De quoi le faire entrer dans une colère noire.

Samedi dernier, à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 entre le SCO d’Angers et l’AS Monaco (0-2), certains joueurs musulmans qui font le jeûne du ramadan ont profité d’une interruption due à la blessure d’Himad Abdelli. Certains ont vu, à l’instar du chef des députés du parti Les Républicains Laurent Wauquiez, une manœuvre bien pensée pour permettre aux joueurs en question de pouvoir rompre le jeûne en s’hydratant et en s’alimentant. « Match de foot interrompu à cause du ramadan : inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité ».

Encore un découpage malveillant d’un extrait de l’After qui circule. Le but est de nuire évidemment… on va donner le nom de la personne qui a fait ça … on laissera jamais rien passer ! On va remettre l’extrait en entier et on verra ce que dira cette personne ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 19, 2025

«Tellement fait exprès ma blessure, que je ne peux rejoindre et jouer pour ma sélection nationale !»

Pour rappel, la Fédération française de football, au contraire d’autres pays du gratin européen, interdit l’interruption des matchs pendant le ramadan. Une polémique est donc née de cet épisode, jusqu’à ce que le joueur d’Angers communique de la réalité de sa blessure par le biais de ses réseaux sociaux. « Tellement fait exprès ma blessure, que je ne peux rejoindre et jouer pour ma sélection nationale ! À bon entendeur ».

«Est-ce que à terme, dans deux mois un capitaine dira : je ne sers pas la main à Stéphanie Frappart ?»

Pendant l’After Foot de mardi soir, Daniel Riolo a pris la parole sur le sujet en tenant les propos suivants repris par différents comptes X. « Il faut qu’on dise, exception sportive pendant ce mois. Parce que si tu ne le dis pas, tu ne sais pas où est la limite et à quoi tu ouvres la porte derrière. Est-ce que à terme, je n’en sais rien, dans deux mois un capitaine dira : je ne sers pas la main à Stéphanie Frappart ? Je ne sais pas ».

«Le but est de nuire évidemment… On va donner le nom de la personne qui a fait ça»

Cependant, il s’agit selon l’éditorialiste de RMC d’un « découpage malhonnête » sur son compte X personnel. « Encore un découpage malveillant d’un extrait de l’After qui circule. Le but est de nuire évidemment… On va donner le nom de la personne qui a fait ça… On laissera jamais rien passer ! On va remettre l’extrait en entier et on verra ce que dira cette personne ! ».