Adil Rami : «Un nude à Deschamps», l'échange surréaliste sur TF1 !

Amadou Diawara

Candidat de l'émission Danse avec les Stars cette saison, Adil Rami a également participé à Une Famille en Or. Et le champion du monde 98 a eu un échange improbable avec Camille Combal. En effet, le présentateur de TF1 a demandé à Adil Rami s'il avait déjà envoyé un nude à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Adil Rami a pris sa retraite sportive en 2022. Consultant chez TF1, l'ancien défenseur central de l'OM n'hésite pas à participer aux émissions non footballistiques de la chaine. En effet, Adil Rami est en lice dans Danse avec les Stars, faisant équipe avec Ana Riera. De surcroit, le natif de Bastia a participé à Une Famille en Or. Et il a eu un échange lunaire avec Camille Combal sur Didier Deschamps.

«Jamais un nude à Didier Deschamps sans faire exprès ?»

Lors de la participation d'Adil Rami à Une Famille en Or, Camille Combal a posé des questions osées. En effet, le présentateur de l'émission de TF1 a demandé à l'ancien international français s'il avait déjà envoyé un nude (une photo nue) à Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

«On t'aurait peut-être titularisé Adil»

« Vous avez déjà envoyé un sexto par erreur Adil ? », a demandé Camille Combal. « J'envoie pas de sexto (message sexuel) », a répondu Adil Rami. « Jamais un nude à Didier Deschamps sans faire exprès ? », a insisté le présentateur de l'émission Une Famille en Or. « Non, non », a lâché l'ancien footballeur professionnel. « Enfin Adil, je ne m'attendais pas à ça, a lancé Camille Combal en imitant Didier Deschamps. Oh bah si j'avais su. Adil, je n'ai pas eu l'occasion de voir ça dans la douche. On t'aurait peut-être titularisé Adil ».