Pierre Ménès, sa petite «fâcherie» avec un grand nom du PSG !  

Il y a de nombreuses années, Pierre Ménès était journaliste à L’Équipe et il était notamment chargé de suivre l’actualité du PSG. L’ancien pensionnaire de Canal+ avait, avec le temps, réussi à devenir ami avec certains joueurs, comme Youri Djorkaeff par exemple. Toutefois, les deux hommes ont également eu un petit différend, que Ménès a raconté sur sa chaîne YouTube.

Si Pierre Ménès est surtout connu pour son passage sur Canal+ pendant plusieurs années, le journaliste avait également travaillé pour le journal L’Équipe plus tôt dans sa carrière. Il était notamment chargé pendant un temps de suivre le PSG et cela lui a permis d’avoir quelques anecdotes.

Ménès raconte sa brouille avec Djorkaeff

Pendant les années où il suivait le PSG, Pierre Ménès avait notamment tissé des liens d’amitié avec Youri Djorkaeff. Les deux hommes étaient complices, mais ils ont également eu une petite brouille un moment et tout est né d’un malentendu, comme l’a raconté le journaliste sur sa chaîne YouTube. « Juste avant la finale de la Coupe des Coupes, le PSG saccage son titre de champion de France en faisant nul contre Martigues et en perdant contre Lille au Parc des Princes. Dans ce match-là, il y a un malentendu entre Daniel Bravo et Youri Djorkaeff qui ne vont pas à la promenade et, du coup, Fernandez les sanctionne et les met sur le banc, ce qui n'était évidemment pas la meilleure des idées. »

« Ce qui m’avait fait un peu de peine »

Par la suite, Pierre Ménès avait fait un papier sur cette rencontre face à Lille et cela n’avait pas plu à Youri Djorkaeff, qui avait alors fait exprès de ne pas lui dire bonjour. « Le PSG perd dans les dernières minutes. Derrière ça, je fais un papier dont le titre était « La débâcle des starlettes » que Youri a pris pour lui, et c’est la seule fois où, entre Youri et moi, il y a eu une fâcherie, puisque, dans l’avion de retour de la finale de Bruxelles, quand je suis passé à son niveau, il a regardé ses genoux pour ne pas me saluer ni croiser mon regard, ce qui m’avait fait un peu de peine. J’ai toujours adoré Youri, mais ça s’est arrangé très vite derrière. »