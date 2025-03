Géraldine Maillet : Son salaire sur TPMP est dévoilé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante sur TPMP, Géraldine Maillet est également connu pour être la compagne de Daniel Riolo, journaliste sur RMC, et membre incontournable de l'After Foot. Et Médiapart a révélé le salaire de celle qui est régulièrement en contradiction avec Cyril Hanouna dans l'ancienne émission de C8.

Depuis quelques années, Géraldine Maillet s'est imposée comme l'une des chroniqueuses les plus assidue sur TPMP. La compagne de Daniel Riolo se distingue notamment par ses nombreux accrochages avec Cyril Hanouna, les deux ayant des positions très différentes sur plusieurs sujets.

Jusqu'à 24 000€ par mois pour Géraldine Maillet ?

Mais cela n'empêche pas Géraldine Maillet d'être l'une des chroniqueuse les plus récurrentes sur TPMP, ce qui lui permet d'avoir l'un des plus importants salaires de l'émission. Ainsi, Mediapart, qui consacre un large dossier aux méthodes de Cyril Hanouna, révèle les revenus des chroniqueurs. Et Géraldine Maillet s'en sort très bien avec avec 1 200€ par émission, et un minimum garanti de 8 émissions par mois, soit au minimum 9 600€ par mois. Mais sachant qu'elle est là tous les jours, son salaire se rapproche plus des 24 000€ mensuels.

Gilles Verdez également bien lôti

De son côté, Gilles Verdez, chroniqueur historique de TPMP, fait également partie des mieux payés avec environ 900€ par émission avec un minimum garanti de 10 apparitions par mois donc de 9 000€. Mais comme Géraldine Maillet, l'ancien journaliste de sport fait partie des récurrents. Son salaire avoisine donc plutôt les 18 000€.