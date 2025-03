Pascal Praud - Ramadan : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi, sur le plateau de son émission, Pascal Praud n'a pas manqué de critiquer la rupture du jeûne du ramadan lors du match opposant Angers et Monaco. La polémique a donc enflé, et au micro de TPMP, Géraldine Maillet a d'ailleurs confirmé la tendance, notamment au sujet du comportement de l'arbitre.

Samedi, le match opposant Angers à Monaco a été marqué par une scène qui fait polémique. En effet, vers la 13e minute de jeu, Himad Abdelli s'est blessé et les soigneurs sont donc intervenus. Ce qui a permis aux joueurs faisant le ramadan de rompre le jeûne. En plus du capitaine du SCO, Zinedine Ferhat, Yassin Belkhdim et Carlens Arcus, ainsi que le Monégasque Al-Musrati étaient concernés. Et cela n'a pas du tout plu à Pascal Praud, qui a accusé le joueur d'Angers d'avoir simulé sa blessure.

«Sidéré» : Le PSG fait halluciner Pascal Praud sur CNews !

➡️ https://t.co/hP9BVRZ7bi pic.twitter.com/Xa3jpBQcVy — le10sport (@le10sport) March 14, 2025

Pascal Praud dénonce la rupture du jeûne lors de Angers-Monaco

« Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer », confiait lundi le journaliste sur le plateau de son émission L'Heure des Pros sur CNews.

Géraldine Maillet confirme, mais...

Des propos qui ont évidemment fait réagir, notamment sur le plateau de TPMP. Géraldine Maillet a notamment commenté la sortie de Pascal Praud en confirmant un problème, mais qui n'est pas directement lié aux joueurs. « La petite polémique c'est que l'arbitre a dit qu'il avait donné l'autorisation et maintenant il dit "non, non pas du tout, je n'ai pas donné l'autorisation". C'est un peu ça le problème, mais bon », assure-t-elle.