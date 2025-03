Danse avec les Stars : Adil Rami en «panique» !

Amadou Diawara

Candidat de Danse avec les Stars cette saison, Adil Rami fait équipe avec Ana Riera. Cette semaine, le couple prépare une contemporaine qu'ils présenteront devant le jury - composé de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Mel Charlot et Chris Marques - lors du prochain prime. Lorsqu'Ana Riera a annoncé à Adil Rami leur programme, ce dernier a paniqué.

«Là, tu me regarde bizarre, je panique»

« Cette semaine, on a une nouvelle danse », a lancé Ana Riera. « Là, tu me regarde bizarre, je panique. Le problème de Danse avec les Stars, c'est que c'est les montagnes russes », s'est inquiété Adil Rami. « Ça n'a rien à voir hein, mais je pense que tu vas aimer. On va danser une danse contemporaine », a rétorqué la danseuse professionnelle. Mais visiblement Adil Rami est dans le flou.

«Il faut aller se rouler par terre»

« Oh, c'est quoi ? (rires) », a lâché Adil Rami. « Le mec n'est pas du tout au courant de ce qui se passe ici », s'est étonné Ana Riera. « Si, c'est pied nu », a répondu le champion du monde 2018, avant que sa partenaire lui donne des détails sur la danse contemporaine. « Oui, c'est pied nu. C'est une danse très naturelle, beaucoup dans l'émotion, le lâcher-prise. Et avec un rapport au sol très différent de ce qu'on a pu faire en danse de salon. Ça va être beaucoup plus acrobatique, et surtout, tu vas vraiment devoir laisser parler tes émotions, un peu comme dans la rumba qu'on a faite ». « Ça franchement ça va », s'est rassuré Adil Rami. Dans la foulée, Ana Riera a tenté de lancé les répétitions : « oui, je sais. Allez, il faut aller se rouler par terre ». Toutefois, l'ancien défenseur central de l'OM a préféré calmer le jeu. « Ouh la, laisse moi digérer mon petit 10, ça risque de prendre 3 ou 4 jours ». Et après quelques minutes d'entrainement, Adil Rami était déjà beaucoup plus à l'aise avec la danse contemporaine : « Ce que je kif pour le moment, c'est que ce sont les émotions qui vont parler, faire parler mon bras et tout. Ce qui est très bien, c'est que tu m'as appris à aller chercher très loin ».