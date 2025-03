Rabiot : Le vestiaire de l’OM convoqué

Alexis Brunet

Dimanche soir, bien malgré lui, Adrien Rabiot a été l’un des acteurs majeurs du Classique. Le milieu de terrain a été copieusement sifflé et insulté par les supporters parisiens, mais il a également porté le brassard de capitaine de l’OM. Un choix qu’avait fait Roberto De Zerbi en concertation avec une partie de son vestiaire, dont Leonardo Balerdi, l’habituel préposé à ce rôle.

L’été dernier, l’OM avait réalisé un mercato très ambitieux. Pour couronner le tout, alors que le marché des transferts avait fermé ses portes, Pablo Longoria avait signé un très gros coup en arrachant la signature d’Adrien Rabiot, qui était alors libre de tout contrat.

Rabiot copieusement insulté par le Parc des princes

Forcément, vu le passé parisien d’Adrien Rabiot, ce retour en Ligue 1 à l’OM a beaucoup fait parler. Les supporters parisiens ont d’ailleurs copieusement insulté le milieu de terrain lorsqu’il a fait son apparition sur la pelouse du Parc des princes pour le Classique. Le Marseillais était également sifflé lors de chaque touche de balle et plusieurs banderoles hostiles à son égard ont aussi été brandies dans les tribunes.

De Zerbi avait nommé Rabiot capitaine

Adrien Rabiot a donc fait son grand retour au Parc des princes et qui plus est, dans le costume de capitaine de l’OM. En effet, Roberto De Zerbi avait décidé de nommer le Français capitaine pour le Classique, alors que c’est Leonardo Balerdi qui occupe cette fonction habituellement. Toutefois, d’après L’Équipe, le coach italien a d’abord discuté de cette possibilité avec certains cadres de son vestiaire comme Geronimo Rulli, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia et bien sûr l’ancien défenseur central du Borussia Dortmund.