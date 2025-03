Scandale au PSG - Véronique Rabiot : Le SMS inattendu !

Alexis Brunet

Depuis dimanche soir, Adrien Rabiot est au cœur de l’actualité du football français. Le joueur de l’OM a été pris pour cible par les supporters du PSG lors du Classique, et également sa mère et son père décédé en 2019. Pourtant pas forcément proche de la famille du joueur marseillais, Daniel Riolo a toutefois tenu à envoyer un SMS à Véronique Rabiot.

La date était marquée en rouge sur le calendrier des supporters du PSG. Ces derniers attendaient avec impatience le Classique au Parc des princes pour infliger une nouvelle défaite au rival marseillais, mais également pour fêter comme il se doit le retour d’Adrien Rabiot au Parc des princes avec le maillot de l’OM.

Riolo a envoyé un message à Véronique Rabiot

Si fêter n’est peut-être pas le bon terme, Adrien Rabiot a toutefois dégusté. Le milieu de terrain a été particulièrement pris pour cible par les supporters du PSG qui l’ont copieusement sifflé et insulté. Plus grave encore, la mère du joueur de l’OM, mais également son père décédé tragiquement en 2019, ont été ciblés. Des agissements qui n’ont pas plu à Daniel Riolo, qui a avoué dans l’After Foot avoir envoyé un SMS à Véronique Rabiot. « Ce qui m’interpelle sur ce qu’a dit Véronique Rabiot c’est : « Tout le monde a peur du PSG ». Et il y en a un autre, celui d’Adrien Rabiot où il vise Nasser. Personne ne va me suspecter d’être proche de la famille Rabiot. Je lui ai envoyé un message, mais je n’ai pas eu de réponse parce qu’elle m’en veut de ce que je peux dire. »

« Je lui dis qu’il y a des choses plus importantes »

Daniel Riolo n’est initialement pas forcément proche de Véronique Rabiot, qui lui a d’ailleurs fait un procès, mais le journaliste et la mère du joueur de l’OM ont un point commun : ils ne portent pas le président du PSG en haute estime. « Je lui dis qu’il y a des choses plus importantes, on a été en procès, je peux comprendre sa non-réponse. Mais est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose que je me tue à répéter ? Il y a une faillite morale, économique et politique dans notre football qui est est dans les mains d’un club et d’un boss qui dirige tout en mode mafieux, c’est un scandale monumental. Et je n’invente rien. Arrêtez de croire que l’on parle de complot. Tu crois que ça me fait plaisir le dégoût que j’ai pour ce club !? On va devenir l’OM de Tapie. »