Cyclisme : Il tente un gros coup de bluff avant Milan San Remo ?

A quelques jours de Milan San Remo, où un choc au sommet s’annonce avec Tadej Pogacar sur les pentes du Poggio, Mathieu Van der Poel pourrait bien avoir décidé de tenter un gros coup de bluff pour déstabiliser le leader slovène. Explication.

Au sortir de Tirreno Adriatico, au cours duquel il peaufiné sa condition après la reprise de sa saison sur route lors du Grand Prix Samyn début mars, Mathieu Van der Poel n’a peut-être pas décroché la victoire d’étape qu’il espérait, mais si l’on en croit les mots de son directeur sportif Cristoph Roodhooft, à l’occasion d’un entretien avec Daniel Benson relayé par cyclismactu.net, il a fait travailler son organisme comme espéré : « Dans l’ensemble, je pense que Tirreno a apporté ce dont Mathieu avait besoin, car il a surmonté les jours difficiles. C'était le but. Il a essayé de gagner à quelques étapes, mais ce n'est pas toujours facile. Il a essayé. Je suis content de sa forme avant Milan-San Remo ». Des propos confirmés par Mathieu Van der Poel lui-même : « On voulait une victoire d'étape, on ne l'a pas eue, mais je suis satisfait de mes sensations, j'ai fait une bonne semaine, c'est vraiment ce dont j'avais besoin ».

« Nous devons nous contenter de la situation telle qu’elle est »

Pour autant, du côté du directeur sportif de l’équipe Alpecin-Deceunink, on adopte un profil bas à quelques jours de Milan San Remo, malgré les ambitions de victoire du champion hollandais, laissant filtrer l’impression qu’il ne sera pas forcément au sommet de sa forme : « À ce stade, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer la situation, nous devons donc nous contenter de la situation telle qu’elle est. Nous avons vu que Filippo Ganna est en pleine forme et nous pouvons nous attendre à quelque chose plus tôt dans la course, comme nous l'avons vu l'année dernière sur la Cipressa. Mathieu veut gagner et pour gagner, il faut battre les coureurs les plus forts. Il y a deux ans, il n'avait pas pu suivre Pogacar sur le Vieux Quaremont, donc pour gagner à San Remo, sa forme doit être extrêmement bonne ».

L’hypothèse du coup d’intox...

Quand on a vu comment Van der Poel a survolé la saison de cyclo-cross puis comment il a facilement remporté le Grand-Prix Samyn pour sa reprise sur route, l’hypothèse qu’il ait un peu caché son jeu sur la semaine italienne est loin d’être à exclure. Un coup d’intox tenté par Roodhooft pour inciter Pogacar à se découvrir dans les capi et tenter de le déstabiliser à l’approche de San Remo lorsqu’il verra son rival hollandais toujours dans la roue, apparait en effet crédible.