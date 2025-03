Cyclisme : Vers une rivalité inexorable en interne avec Pogacar ? Il répond...

Alexandre Higounet

Et si le plus grand danger pour Tadej Pogacar venait de sa propre équipe ? Dans l’ombre du champion slovène, cachant de moins en moins ses ambitions, Juan Ayuso s’impose en effet doucement mais sûrement comme un futur grand leader de Grand Tour. Au point de générer une lourde rivalité en interne ? Le grimpeur espagnol a répondu.

Avec sa nouvelle victoire convaincante lors de Tirreno Adriatico, Juan Ayuso s’impose de plus en plus comme le leader de rechange de l’équipe UAE Team Emirates derrière Tadej Pogacar. Promu leader sur le Giro, le grimpeur espagnol cache de moins en moins ses ambitions, qui l’amèneront mécaniquement vers une situation de rivalité avec le leader slovène s’il poursuit sa progression comme prévu par le staff.

« L’équipe me donne des chances, à moi de les saisir »

A l’évocation du Tour d’Italie, Juan Ayuso n’a d’ailleurs pas caché qu’il s’agissait de la prochaine étape de sa marche en avant : « Le Giro est un grand objectif, mais c'est trois semaines, c'est une autre histoire, un autre type de course, et c'est une course vraiment difficile à gagner. Mais bien sûr, le Giro est la prochaine étape ». Une prochaine étape avant le Tour de France...

Une rivalité prématurée à ce stade...

Autant d’éléments qui pourraient rapidement poser des problèmes d’équilibre interne du fait d’un contexte de rivalité objectif entre les deux champions. Interrogé sur le sujet et sur son avenir au sein de l’équipe UAE par le Het Laatste Nieuws, Juan Ayuso a répondu : « Je comprends votre question. C’est facile d’être dans l’équipe du meilleur coureur de classement général au monde, car je peux voir de mes propres yeux ce qu’il fait et essayer de l’imiter. Aurai-je suffisamment d’occasions de m’exprimer ? L'équipe me donne des chances, et c'est à moi de les saisir. Je suis conscient que je dois être à la hauteur si je veux être ou devenir un leader. J'ai franchi une étape importante dans ma progression l'hiver dernier. Ce Tirreno Adriatico a été un premier pas et je veux en franchir d'autres cette saison ». Pour Ayuso, si la rivalité avec Pogacar fixe un objectif, il apparaît encore prématuré.