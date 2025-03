Géraldine Maillet : Polémique confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis ce week-end, la rupture du jeûne de certains joueurs lors de Angers-Monaco a créé une petite polémique notamment alimentée par Pascal Praud qui a accusé Himad Abdelli d'avoir simulé une blessure afin de permettre aux joueurs concernés de boire et manger. Sur le plateau de TPMP, Géraldine Maillet a confirmé une petite polémique à ce sujet.

Samedi, à l'occasion de la victoire de l'AS Monaco à Angers (2-0), une nouvelle polémique a éclaté. Alors qu'Himad Abdelli se faisait soigner, plusieurs joueurs ont été autorisés à rompre le jeûne du ramadan, le coup d'envoi de la rencontre ayant eu lieu à 19h. Mais alors que cela n'a pas impacté le déroulement de la rencontre, Pascal Praud a tout de même dénoncé la situation.

«Sidéré» : Le PSG fait halluciner Pascal Praud sur CNews !

Pascal Praud dénonce une polémique

« Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer », lâche le journaliste sur le plateau de son émission L'Heure des Pros sur CNews.

Géraldine Maillet confirme, mais...

Un débat qui est également arrivé sur le plateau de TPMP. L'occasion pour Géraldine Maillet de confirmer une polémique à ce sujet, sans toutefois y voir les mêmes problèmes que Pascal Praud : « La petite polémique c'est que l'arbitre a dit qu'il avait donné l'autorisation et maintenant il dit "non, non pas du tout, je n'ai pas donné l'autorisation". C'est un peu ça le problème, mais bon ».