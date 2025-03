Après Mbappé, le Real Madrid chamboule le mercato du PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a abandonné le PSG. En effet, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Après Kylian Mbappé, le club merengue préparerait encore un mauvais tour au PSG. En effet, la Maison-Blanche souhaiterait recruter Ibrahima Konaté et Dean Huijsen cet été, deux pistes de l'écurie rouge et bleu.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a changé de cap. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG en pince pour Konaté et Huijsen

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait encore deux mauvais coups au PSG. Selon les informations d'El Chiringuito, la Maison-Blanche serait sur les traces d'Ibrahima Konaté et de Dean Huijsen. Le premier étant lié à Liverpool jusqu'au 30 juin 2026, tandis que le second est engagé jusqu'en 2030 avec Bournemouth.

Konaté - Huijsen : Le Real Madrid est dans la danse

Pour rappel, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié à la fois les profils d'Ibrahima Konaté et de Dean Huijsen pour renforcer sa défense centrale. Reste à savoir si le Real Madrid plombera ces deux dossiers du club parisien.