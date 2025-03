Verratti «pouvait tout casser», l’immense regret au PSG !

La rédaction

Marco Verratti, parti à Al-Arabi en 2023, a laissé un grand vide au PSG. Claude Makélélé, son ancien mentor, regrette de ne pas avoir pu l'aider davantage, estimant qu’il « pouvait tout casser ». Le PSG a depuis recruté Vitinha et Joao Neves pour renforcer son milieu, tentant de combler ce départ.

Parti du PSG à l’été 2023 en direction d’Al-Arabi, au Qatar, pour 45 M€, Marco Verratti a laissé un vide au Parc des Princes. Le milieu de terrain italien a été l’un des premiers gros coups du PSG sous l’ère qatarie en signant en 2012 pour 12M€ en provenance de Pescara.

«Busquets ou Verratti ? Verratti»

Au PSG, Marco Verratti était notamment conseillé par un certain Claude Makélélé. Et voilà que ce dernier est aujourd'hui rongé de remords comme il l'a expliqué pour Carré : «Busquets ou Verratti ? Verratti. J’ai pu le faire évoluer et puis j’ai vu sa progression. Je regrette parce que peut-être que j’aurais pu l’aider si j’étais auprès de lui. Peut-être qu’il aurait été un autre joueur. Je pense qu’il pouvait aller jusqu’où ? Il pouvait tout casser.»

Le PSG a remplacé Verratti

Le PSG a depuis tenté de remplacer Marco Verratti avec pas mal de réussite en recrutant en masse au milieu de terrain. Le club de la capitale a notamment fait venir Vitinha ou encore João Neves pour améliorer son milieu de terrain.