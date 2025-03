Signature au PSG : Deschamps attend le coup de fil ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique a récemment prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2027. Et ensuite ? Le coach espagnol s’inscrira-t-il un peu plus dans la durée à Paris ou laissera-t-il sa place à un autre coach ? Le suspense est à son comble. Pour ce qui est de Didier Deschamps qui quittera l’équipe de France à l’été 2026, c’est une possibilité à prendre en considération.

Un dernier rodeo pour Didier Deschamps sur les terres des cow-boys aux Etats-Unis avant de raccrocher. C’est en effet le message que le sélectionneur a fait passer lors d’une entrevue pour TF1 et LCI au début du mois de janvier. Soit, un an et demi avant de quitter ses fonctions au terme de son contrat convenu avec la Fédération française de football en janvier 2023. Après la Coupe du monde 2026 aux USA, au Mexique ainsi qu’au Canada, Deschamps se retirera et devrait laisser sa place à Zinedine Zidane.

«Il est largement prématuré d'imaginer la future destination du sélectionneur»

Quel avenir pour Didier Deschamps ? Le champion du monde 98 et 2018 devrait rempiler à terme dans un top club. Ce serait du moins sa volonté première d’après Harold Marchetti. « Il est largement prématuré d'imaginer la future destination du sélectionneur. Avec son staff, celui-ci va mettre toute son énergie pour d'abord accéder au final Four de la Ligue des nations, puis se qualifier pour la phase finale du Mondial 2026. Je vais vous dire : Deschamps et Mbappé partagent la même ambition de tricoter une troisième étoile sur le maillot des Bleus ».

«Il prêtera vraisemblablement une oreille attentive aux propositions de clubs prestigieux»

A l’occasion d’une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste du quotidien de la capitale a évoqué l’option PSG déjà apparue dans la presse afin d’à terme prendre la succession de Luis Enrique. Une hypothèse qui ne faudrait pas du tout écarter. « Il y aura un après 2026 pour le technicien. Une autre vie. Je l'imagine mal reprendre une sélection même moyennant un pont d'or. En revanche, il prêtera vraisemblablement une oreille attentive aux propositions de clubs prestigieux. Il ne devrait pas manquer de prétendants. Le PSG peut en faire partie. Il ne faut jamais insulter l'avenir ».