Rabiot - PSG : «Inadmissible», Deschamps pique une grosse colère !

Alexis Brunet

Lors du dernier Classique, Adrien Rabiot a été pris pour cible par les supporters du PSG. Le milieu de terrain a été sifflé et insulté, ce qui a fait fortement réagir certains acteurs du monde du football. Ce mercredi, c’est d’ailleurs Didier Deschamps qui a pris la défense du joueur de l’OM et qui a également lourdement critiqué les fans du club de la capitale.

On le sait, la rivalité entre l’OM et le PSG a toujours été très importante et les supporters du club de la capitale l’ont bien rappelé à Adrien Rabiot dimanche dernier. Le milieu de terrain a été copieusement sifflé et insulté lors du Classique pour avoir osé rejoindre Marseille l’été dernier, alors qu’il avait passé de nombreuses années à Paris.

La mère de Rabiot également ciblée

Si de simples sifflets peuvent encore se comprendre pour une telle trahison, ce n’est pas le cas de certaines insultes, particulièrement dures à entendre. De plus, le joueur de l’OM n’a pas été le seul pris pour cible, puisque les supporters du PSG s’en sont également pris à sa mère.

« Il a été très touché »

Depuis ces évènements, Adrien Rabiot a reçu de nombreux soutiens. Ce mercredi, c’est Didier Deschamps qui a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus a confirmé que le joueur de l’OM avait été très touché, tout en critiquant fortement les agissements de certains supporters du PSG : « J'ai assez longuement discuté avec lui. Ce qui s'est passé est évidemment inadmissible. Le mal est fait, il a été très touché, mais il va bien. »