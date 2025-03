Rabiot - PSG : Le ras-le-bol de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, Adrien Rabiot mais également certains membres de sa famille ont été pris pour cible par le Parc des princes lors du Classique. Les supporters du PSG ont notamment insulté le joueur et sa mère. Des faits qui n’ont pas du tout plu à Kylian Mbappé, qui s’est exprimé sur la situation.

Lors du Classique dimanche dernier, le PSG a encore une fois vaincu l’OM et donné une belle image sur le terrain. Cela n’a toutefois pas été le cas en tribunes, où les supporters parisiens se sont montrés très virulents envers Adrien Rabiot. Le Marseillais a été sifflé et insulté en raison de son passé au sein du club de la capitale, mais ce n’est pas tout.

« Je ne comprends pas »

En plus d’Adrien Rabiot, la mère du joueur a également été prise pour cible par les supporters parisiens et une banderole insultante envers le père du milieu de l’OM, décédé tragiquement en 2019, a aussi été aperçue dans les tribunes du Parc des princes. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce mercredi, Kylian Mbappé s’est exprimé sur le sujet et le capitaine des Bleus ne comprend pas pourquoi les familles des joueurs sont prises pour cible. « J’ai échangé avec Adrien. Il est touché. Ce n’est pas évident d’être dans ce genre de situation. Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça fait. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas déjà et ça va au-delà de l’épisode Adrien Rabiot et du PSG, c’est valable dans pas mal de stade et ça a été le cas quand j’étais à Paris avec Bradley à Lyon, je ne comprends pas quand vous avez un problème avec un joueur vous parlez de sa famille. Je ne comprends pas ce truc, sa famille ne joue pas, chaque joueur prend ses choix, ses décisions. Cette manie qu’on les gens de parler des familles des gens dans les stades je ne comprends pas. Je le pense. Parler de la mère, du père de quelqu’un, je ne comprends pas. »

« Ridicule »

Avec son statut de capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé espère que sa voix va peser dans la balance, pour que ce genre de comportement ridicule cesse. « Je trouve ça ridicule. En plus, c’était dur. Ce ne sont pas des choses qu’on veut voir. Et ce n’est pas des choses qu’on voit seulement au Parc des Princes. Après là, le Classico, ça fait plus parler. J’espère que ça va servir d’exemple pour tous les stades. Il y en a un peu marre. Il y a des limites à ne pas franchir. »