PSG - Argent du Qatar : Al-Khelaïfi est publiquement menacé !

Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur l’OM pendant le Classique de dimanche soir (3-1). Cependant, certaines banderoles haineuses à l’encontre d’Adrien Rabiot et celle de sa mère Véronique les ont tous deux fait dégoupiller à la radio et sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le joueur de l’OM a réglé ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Dimanche soir, le PSG recevait l’OM d’Adrien Rabiot au Parc des princes (3-1). L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est perçu par un bon nombre supporters parisiens comme étant un paria pour avoir rejoint le club historiquement rival. Sans surprise, Rabiot a été froidement accueilli par ses ex-supporters. Plusieurs banderoles ont été déployées dans les travées du stade à son sujet et envers a mère Véronique. « La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ».

«Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour»

Véronique Rabiot est allée s’indigner de ces messages haineux sur les ondes de France Info ce lundi en assurant qu’elle porterait plainte. De son côté, Adrien Rabiot est entré dans une mûre réflexion depuis les incidents de dimanche soir en publiant une première Story de son avocat sur son compte Instagram avant de rédiger son propre message. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour ».

«Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas»

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été particulièrement ciblé par Adrien Rabiot. Le joueur de l’OM lui a adressé un message lourd de sens, faisant plus que simplement insinuer une implication de sa part. « Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (ndlr Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».