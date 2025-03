PSG : Le Qatar veut s’en aller, Anne Hidalgo accusée !

Alexis Brunet

Dans les années à venir, le PSG pourrait bien ne plus évoluer du côté du Parc des princes. En effet, le club de la capitale semble bien décidé à quitter son enceinte de toujours pour aller se construire un nouveau stade. Un choix forcé, car la mairie de Paris n’a pas souhaité vendre le Parc au champion de France, et donc Anne Hidalgo est bien la seule responsable selon le député Karl Olive.

Pour le moment, le PSG évolue toujours au Parc des princes, mais jusqu’à quand ? La question se pose car le club de la capitale a plusieurs fois affirmé vouloir quitter l’enceinte de la porte de Saint-Cloud, par le biais de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Initialement, le champion de France voulait rester au Parc, mais la mairie de Paris ne souhaite pas le vendre, ce qui était une condition sine qua non pour le Qatar.

Hidalgo responsable selon Karl Olive

Forcément, depuis que le PSG a affirmé son désir de vouloir quitter le Parc des princes, Anne Hidalgo en prend pour son grade. Dernièrement, c’est le député Karl Olive qui a taclé la maire de Paris dans les colonnes du Parisien, affirmant qu’elle était responsable du départ du club de la capitale. « Évidemment, on n’en serait pas à ce stade si la maire (PS) de Paris, Mme Hidalgo, avait eu une démarche responsable dans ce dossier, en se montrant plus à l’écoute du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, et si elle n’était pas mangée par ses Verts (sic), et je précise bien Verts avec un T. »

Le PSG n’a pas encore fait son choix

Il semble maintenant trop tard pour que la mairie de Paris revienne sur son choix, d’autant plus que plusieurs projets ont été proposés au PSG. De nombreuses villes aux alentours de Paris souhaitent accueillir le projet de nouveau stade du club de la capitale, dont Massy, Aulnay-sous-bois, Ris-Orangis ou bien encore Saint-Quentin. Pour le moment, aucune décision finale n’a encore été prise.