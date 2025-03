Retrouvailles avec le PSG : Le traumatisme de Mbappé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le PSG, Kylian Mbappé avait échoué aux portes de la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid la saison dernière. Pour cette édition, lui qui est passé de l’autre côté, Mbappé pourrait retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finales de la C1 en cas de qualification des deux clubs contre Arsenal et Aston Villa. Le traumatisme de la saison passée est toujours bien ancré dans la mémoire de l’attaquant du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain devait retrouver le Real Madrid en finale de la dernière édition de la Ligue des champions. Après avoir éliminé le FC Barcelone au stade des quarts de finale (2-3 et 4-1), les hommes de Luis Enrique partaient favoris contre le Borussia Dortmund pendant les demi-finales. Néanmoins, la réussite a fui la bande de Kylian Mbappé qui se sont heurtés au bloc défensif allemand et à leurs montants (0-1 à l’aller comme au retour).

75M€ : Le prochain buteur du PSG est annoncé ?

➡️ https://t.co/yFI5oGnBdU pic.twitter.com/nB5GrStuVg — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

«Ça me rappelle l’année dernière, quand tout le monde pensait que c’était écrit, qu’il allait y avoir une finale PSG - Real»

Une déception aux portes de la finale qui en a appelé une autre à l’Euro avec l’équipe de France. Deux moments douloureux à surmonter pour Kylian Mbappé. Et alors que le PSG et le Real Madrid vont se frotter à Aston Villa et Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain refuse de se projeter à nouveau sur le tour d’après de C1 comme l’année dernière. « Retrouver le PSG en demi-finale de C1 ? La pire des erreurs serait justement de penser à ça. Ça me rappelle l’année dernière, quand tout le monde pensait que c’était écrit, qu’il allait y avoir une finale PSG - Real ».

«On n’y est pas allés, en finale. Donc je ne pense qu’à Arsenal»

Lors de son entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé a clairement annoncé la couleur. Sa concentration réside seulement sur Arsenal, dauphin de Liverpool en Premier League ainsi que 3ème de la saison régulière de la Ligue des champions, et surtout pas le PSG. « Et pour finir, nous, on n’y est pas allés, en finale. Donc je ne pense qu’à Arsenal, qui sera notre adversaire en quart, et à mon équipe, le Real Madrid ».