Mbappé : La vente surprise à Paris !

Près de trente après le premier sacre de l’équipe de France au Mondial 1998, le groupe d’Aimé Jacquet continue de faire rêver. Ce samedi, le maillot de Zinédine Zidane, double buteur face au Brésil, a été vendu pour 52 000€. Mais d’autres objets de collection ont été vendu durant cette vente aux enchères organisée à Paris, notamment un maillot de Kylian Mbappé.

Les pièces maîtresses d’un moment historique ont été vendues lors d’une vente aux enchères organisée à Paris. Plusieurs objets de collection appartenant à des joueurs de l’équipe de France championne du monde en 1998 ont été cédés. Parmi-eux, un maillot de Zinédine Zidane, parti pour 52 000€. Ancien intendant de l’équipe de France, Henri Émile avait le sourire.

Jackpot avec Zidane

« Disons que cela fait plaisir de constater l'impact que représente encore la Coupe du monde 1998 sur la population, dont le sélectionneur (Aimé Jacquet). Après, au regard des lots proposés, il fallait s'attendre à quelque chose d'important. Cette vente est quelque chose de spectaculaire et de sympa. Mais ce maillot n'appartenait pas à la collection de mon fils "Fredo" (Fred Emile, team manager de Saint-Étienne). Il n'était pas sa propriété » a-t-il confié à L’Equipe.

Un maillot de Mbappé aussi vendu

D’autres objets se sont rajoutés, notamment un maillot de Kylian Mbappé, issu du Mondial 2022 au Qatar. « Ces maillots et objets ont été ajoutés à la vente aux enchères de « Fredo ». Par manque de place chez lui et à la suite du cambriolage de son voisin le plus proche, il a décidé de se séparer des siens. Les organisateurs de ces enchères ont donné son nom à cette vente et, avec son accord, ajouté d'autres lots. Le fameux maillot de "Zizou" donc, comme celui de Lilian Thuram à la Coupe du monde 2006 et un, de Kylian Mbappé. Nous, on ne connaît pas les noms de leurs précédents propriétaires » a déclaré Henri Emile.