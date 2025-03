Greenwood : Une terrible sanction discutée à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Auteur de débuts prometteurs voire canons avec l’OM pendant ses premières semaines de compétition, Mason Greenwood se fait de plus en plus discret dernièrement et a même quitté le onze de départ. A Marseille, on perdrait patience et l’hypothèse d’un transfert estival ne serait clairement pas à écarter...

Roberto De Zerbi n’est pas pleinement satisfait du rendement de Mason Greenwood ainsi que de son implication. Certes, l’Anglais est le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison avec ses 16 buts marqués en 28 matchs disputés avec le club marseillais dès son premier exercice dans l’hexagone. Cependant, l’attaquant recruté pour 31M€ bonus compris commencerait sérieusement à agacer son monde dans la cité phocéenne.

Un ras-le-bol à l’OM ?

Dans l’émission Virage Marseille de BFM Marseille, Florent Germain a divulgué différentes informations au sujet des attentes de Roberto De Zerbi envers Mason Greenwood. L’entraîneur italien serait plutôt critique de ses efforts minimes pendant les séances d’entraînement à l’instar d’un comportement frôlant la nonchalance. Ce qui ne plairait guère à De Zerbi ainsi qu’au comité directeur de l’OM.

Vers un transfert de Greenwood cet été ?

Le journaliste de RMC a profité de la parole offerte par BFM Marseille dans le but de communiquer une tendance grandissante à l’OM. De par la situation délicate avec Mason Greenwood tant sportivement qu’en interne, l’Olympique de Marseille pourrait prendre en considération l’option de se séparer du joueur dès la prochaine session des transferts si aucune réaction de sa part n’était à signaler d’ici-là…