Scandale Rabiot : Les stars du PSG réagissent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors d’un dîner lundi à Clairefontaine, Philippe Diallo a évoqué l’affaire concernant Adrien Rabiot, cible de banderoles et de chants insultants dimanche lors du Classique. Le président de la FFF a condamné des faits inacceptables et inadmissibles pour défendre le milieu de l’OM, qui peut également compter sur le soutien unanime des joueurs de l’équipe de France et donc ceux du PSG.

L’équipe de France n’a pas échappé à l’affaire des banderoles et des chants insultants à l’encontre d’Adrien Rabiot, dimanche lors de la rencontre entre le PSG et l’OM (3-1). Le sujet a été évoqué lundi à Clairefontaine, lors du premier dîner du rassemblement des Bleus.

Polémique avec Rabiot : La réponse d'un joueur du PSG !

➡️ https://t.co/I4Y3sMFhsC pic.twitter.com/2pkiMDqr2y — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

L’équipe de France au soutien de Rabiot

Comme indiqué par Le Parisien, Adrien Rabiot a reçu le soutien de Didier Deschamps ainsi que de l’ensemble des joueurs de l’équipe de France, et donc des joueurs du PSG convoqué en sélection. Des faits condamnés unanimement et notamment par Philippe Diallo, présent lors de ce dîner.

« Ce qui s’est passé hier est inacceptable, c’est inadmissible ! »

Face aux joueurs de l’équipe de France, le président de la FFF a déclaré : « J’aime les rivalités, je n’ai rien contre, au contraire. Mais ce qui s’est passé hier (dimanche), en revanche, est inacceptable, c’est inadmissible ! On peut accepter la critique, mais on doit avoir un minimum de respect, c’est pourquoi je témoigne tout mon soutien à Adrien. »