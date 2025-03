Officiel - Scandale Rabiot : L'OM lâche des annonces fortes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Insulté par le public du Parc des Princes dimanche soir, Adrien Rabiot a reçu le soutien de l'OM. Ce lundi soir, le club marseillais a publié un communiqué dans lequel il s'insurge face aux banderoles déployés par les supporters du PSG. La formation a aussi annoncé qu'elle s'associera à la plainte de Véronique Rabiot, également ciblée par une partie du Parc des Princes.

Adrien Rabiot s’attendait à un accueil mouvementé au Parc des Princes. Ce fût bien le cas. Et les choses ont même dégénéré. Les supporters du PSG s’en sont pris aux parents du milieu de terrain de l’OM, et notamment à son père décédé. « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » pouvait-on lire sur l’une d’entre elles. Un message qui a provoqué la colère de Rabiot : « Insulter une mère, et un père décédé… tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas ».

L'OM au soutien de son joueur

Après le joueur, c’est au tour de l’OM de prendre la parole. Ce lundi soir, le club marseillais a publié un communiqué dans laquelle elle « condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain ». Le club marseillais évoque des attaques « ignobles et inacceptables » et a annoncé vouloir porter plainte au côté de Véronique Rabiot.

La plainte est confirmée

« Le club, qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu’à ses proches, annonce s’associer à la plainte déposée contre X par la famille d’Adrien Rabiot. Encore une fois, l’OM tient à rappeler qu’il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters » a confié le club marseillais.