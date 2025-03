L’OM devant les tribunaux, c’est confirmé !

Axel Cornic

Au lendemain d’un Classico bouillant pour Adrien Rabiot, sa mère a pris la parole sur La chaîne L’Equipe. Véronique Rabiot dénonce les insultes reçues par l'ancien du Paris Saint-Germain, de retour pour la première fois au Parc des Princes depuis sa signature à l’Olympique de Marseille.

Le PSG a remporté une large victoire sur son rival, mais c’est presque passé au second plan. La soirée a en effet surtout été marquée par l’accueil violent réservé à Adrien Rabiot, formé au sein du club parisien et recrue phare de l’OM l’été dernier. Le joueur a été visé, mais également son père ainsi que sa mère.

« Oui je vais porter plainte et Adrien veut porter plainte »

Dans L’Equipe de Greg ce lundi, Véronique Rabiot s’est exprimée au sujet de ce malheureux évènement, confirmant vouloir porter plainte tout comme son fils. « Oui je vais porter plainte et Adrien veut porter plainte, on voit avec les avocats ce qu’il est possible de faire (...) Je ne me considère pas comme une victime, mais je veux que les choses bougent » a expliqué celle qui gère la carrière d’Adrien Rabiot.

« L'OM me soutient »

Elle confirme également que l’OM va porter plainte, évoquant un soutien sans faille de la part du club avant et après ce qui s’est passé au Parc des Princes. « Je ne peux pas répondre à la place de l’OM, mais le club me soutient » a précisé Véronique Rabiot, sur La chaîne L’Equipe. « Nous discutons pour savoir ce que nous devons faire, ils sont derrière moi et ils me soutiennent déjà d’avant le match ».