PSG - OM : Un complot dénoncé par le clan Rabiot ?

Axel Cornic

Véronique Rabiot a livré un long entretien à La chaîne L’Equipe ce lundi, au lendemain de la vague d’insultes dont a été la cible son fils lors du Classico (3-1). Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain était pour la première fois de retour au Parc des Princes depuis sa signature à l’Olympique de Marseille.

S’il s’attendait à être conspué, Adrien Rabiot n’était peut-être pas préparé à une telle violence. L’international français a été la cible des insultes du public du Parc des Princes lors du choc de Ligue 1 entre le PSG et l’OM, avec d’ailleurs une énorme polémique qui a découle de cet évènement.

« Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est orchestré, mais il y a une part de responsabilité »

Invité de l’émission L’Equipe de Greg, Véronique Rabiot s’est notamment interrogé sur une possible part de responsabilité du PSG dans le déploiement des banderoles. « Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est orchestré, mais il y a une part de responsabilité » a expliqué la mère de Rabiot. « On ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans qu’on le sache, ou alors c’est que le club est très mal géré. Tout le monde était prévenu, mais le match n’a pas été arrêté ».

« Adrien et Véronique Rabiot, nous ne sommes pas assez puissants »

Elle s’en également prise à l’arbitre de la rencontre, Mr Clément Turpin. « Je pense que l’arbitre n’a pas fait son travail, mais je sais aussi que forcément on n’a pas envie d’arrêter ce genre de match, parce qu’il y a tellement d’enjeux » a déclaré Véronique Rabiot. « Adrien et Véronique Rabiot, nous ne sommes pas assez puissants (...) Si on arrête les matchs, les premiers pénalisés sont les joueurs ».