Scandale Rabiot : Le geste de Barcola avec sa mère

Arrivé à Clairefontaine lundi au lendemain du Classique entre le PSG et l’OM (3-1), Adrien Rabiot a reçu le soutien de l’ensemble des membres de l’équipe de France après les banderoles et les chants insultants envers lui pendant la rencontre. Alors que sa mère, Véronique Rabiot, a également été prise pour cible, certains joueurs comme Bradley Barcola lui ont apporté leur soutien.

De retour au Parc des Princes dimanche avec le maillot de l’OM, Adrien Rabiot a été accueilli par plusieurs banderoles et chants insultant envers lui, mais également sa mère, Véronique Rabiot, avec notamment des références douteuses sur le père de l’international français, décédé en janvier 2019.

Véronique Rabiot présente à Clairefontaine lundi

Au lendemain de cette affaire, Adrien Rabiot a pris la direction de Clairefontaine lundi pour rejoindre l’équipe de France. Comme indiqué par L'Équipe, sa mère était également présente et a assisté à l’entraînement des Bleus, après lequel plusieurs joueurs et membres du staff lui ont apporté leur soutien.

Barcola a réconforté Véronique Rabiot

C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, Lucas Digne et Bradley Barcola, qui ont tous les trois réconforté Véronique Rabiot. Après eux, Didier Deschamps et Guy Stéphan sont eux aussi allés à sa rencontre et ont discuté pendant plusieurs minutes avec la mère et représentante du milieu de l’OM.