«Trop coûteux» : Marseille fait capoter un deal avec le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le partenariat entre le PSG et Pernod Ricard noué au début de la saison, visant à promouvoir des spiritueux à l'international, a rapidement été annulé suite au tollé suscité à Marseille. Rattachée historiquement à la cité phocéenne, la marque a fait face à une forte opposition des supporters mais également du maire de la ville, forçant un retrait stratégique pour éviter un conflit coûteux.

La saison du Paris SG avait débuté par une histoire rocambolesque en dehors des terrains. En septembre dernier, le club de la capitale annonçait un partenariat avec Pernod Ricard, une marque historiquement liée à la ville de Marseille, afin de «promouvoir les marques de whisky et de champagne à l'international». Mais face au tollé suscité par cette annonce dans la cité phocéenne, le groupe avait rapidement renoncé à cette collaboration.

Marsterclass du PSG : Une star confirme pour le mercato

➡️ https://t.co/RBoZjkgCfo pic.twitter.com/jeWgkTRzSj — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 12, 2025

« Le supporteurisme à Marseille non seulement draine beaucoup de gens mais il est très structuré, de longue date et organisé »

Alors que le PSG et l’OM se retrouvent ce dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 26e journée, Ludovic Lestrelin, sociologue à l’université de Caen Normandie et auteur de l’ouvrage Sociologie des supporters, est revenu sur ce dossier dans les colonnes du Parisien. « Que cela génère de vives critiques n’est évidemment pas surprenant. Le supporteurisme à Marseille non seulement draine beaucoup de gens mais il est très structuré, de longue date et organisé. Avec certains collectifs de supporters, il peut arriver qu’un rapport de force se crée et ça peut parfois tourner à leur avantage. Ce fut le cas ici », analyse-t-il.

« C’était trop coûteux pour la marque de forcer la main »

« La marque a assez vite battu en retraite au vu des réactions vives des supporters, au sens extrêmement large du terme puisque des élus locaux se sont aussi exprimés sur le sujet, enchaîne Ludovic Lestrelin. Le rapport coût-bénéfices a été évalué assez vite et visiblement, c’était trop coûteux pour la marque de forcer la main. »