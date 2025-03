«Trop gentil» pour signer à l'OM, un champion du monde choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement sacré champion du monde, Robert Pirès signait à l'OM en 1998 après des débuts remarqués au FC Metz. Et pourtant, compte tenu de son tempérament dans la vie, une signature à Marseille ne semblait pas être le choix de carrière idéal. Et pourtant, l'ailier gauche a finir par faire taire les critiques à ce sujet en s'imposant à l'OM.

Durant l'été 1998, après avoir obtenu le titre de champion du monde, Robert Pirès signe à l'OM. Révélation de Ligue 1 avec le FC Metz, l'international français débarque donc à Marseille afin de poursuivre son évolution. Mais au moment de quitter la Lorraine, Carlo Molinari alors président du FC Metz, a dit à Robert Pirès qu'il n'avait pas le caractère nécessaire pour jouer à l'OM comme ce dernier le raconte.

Pirès jugé «trop gentil» pour l'OM

« Je me suis régalé au Vélodrome. Ambiance de fou. A Marseille, je sais où je mets les pieds et je me souviens que quand je le dis à Carlo Molinari, il me dit : "Mais non, tu ne peux pas, tu n'as pas le caractère pour jouer là-bas, t'es trop gentil" », révèle-t-il pour le podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, avant de poursuivre.

«J'ai aimé jouer à l'OM»

« Mais moi je voulais aller à l'OM. Et personnellement, cela s'est bien passé. C'était excitant et tu joues aussi pour ça, l'ambiance. Parfois c'était excessif, mais c'est Marseille, c'est comme ça. J'ai aimé jouer à l'OM », ajoute Robert Pirès, qui a finalement réussi son pari à l'OM.